Dortmund liegt hinten in Amsterdam

Amsterdam - Dortmund 2:0

1:0 Eigentor Reus (11.)

2:0 Blind (25.)

------------

Ausgangslage:

Beide Mannschaften sind mit zwei Siegen in die Gruppenphase der Champions-League-Saison gestartet. Ajax Amsterdam führt die Tabelle der Gruppe C nach einem 5:1-Erfolg bei Benfica Lissabon und einem 2:0-Heimsieg gegen Besiktas Istanbul aufgrund des besseren Torverhältnisses an. Der BVB gewann zum Auftakt der Gruppenphase in Istanbul mit 2:1 und legte einen 1:0-Erfolg gegen Lissabon nach. Wer das direkte Duell gewinnt, macht einen großen Schritt Richtung Achtelfinale.

Ajax ist niederländischer Meister und führt auch in dieser Saison nach sieben Spieltagen ungeschlagen die Tabelle der Ehrendivision an. Borussia Dortmund steht aktuell in der Bundesliga auf dem zweiten Tabellenrang hinter Titelverteidiger FC Bayern München. In Amsterdam muss BVB-Trainer Marco Rose auf die angeschlagenen Giovanni Reyna, Raphael Guerreiro, Youssoufa Moukoko und Mahmoud Dahoud verzichten. Ausnahmestürmer Erling Haaland aus Norwegen, der bei seinem Comeback nach Verletzungspause am Samstag zwei Treffer zum 3:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 beigesteuert hatte, wird gegen Ajax auf Torejagd gehen.

Stimmen der Trainer:

Marco Rose (Borussia Dortmund): "Ajax ist eine geölte Maschine. Das wird eine sehr große Herausforderung. Wir wissen, was da auf uns zurollt. Wir dürfen den Schlagabtausch auf keinen Fall ausarten lassen."

Erik ten Hag (Ajax Amsterdam): "Wir spielen nicht gegen Haaland, sondern gegen Borussia Dortmund. Das ist ein exzellentes Team mit einem Superstürmer. Wir haben nicht den Spieler, der Haaland stoppen soll. Das müssen wir als Team machen."

Statistik:

Die Champions-League-Bilanz zwischen beiden Teams ist ausgeglichen. In vier Spielen gewannen Ajax und der BVB je zweimal: die Dortmunder in der Gruppenphase der Saison 2012/2013, Amsterdam im Viertelfinale 1996.