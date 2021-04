Dortmund führt zur Pause gegen Manchester City

BVB - ManCity (1:0)

----------

1:0 Jude Bellingham (15.)

----------

Ausgangslage:

So ein gutes Abschneiden wie beim 1:2 im Hinspiel hätten die Wenigsten dem BVB in Manchester zugetraut angesichts der Formschwäche in der Bundesliga. Aber die Dortmunder waren absolut auf Augenhöhe beim großen Favoriten und unangefochtenen Tabellenführer der Premier League. Erst in der 90. Minute fiel der Siegtreffer für City.

Nun, im Rückspiel in Dortmund, muss Trainer Edin Terzic weiter auf den verletzten Jadon Sancho verzichten. Außerdem sind einige Spieler angeschlagen, darunter Abwehrchef Mats Hummels und Kapitän Marco Reus.

Sollte der BVB 1:0, 2:0, 3:1 oder sogar noch höher gewinnen, wäre er erstmals seit 2013 wieder im Halbfinale. Damals ging es sogar bis ins Endspiel, wo man sich allerdings im rein deutschen Duell gegen Bayern München geschlagen geben musste.

Stimmen vor dem Spiel:

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Der Glaube ist groß, aber der Glaube allein wird nicht reichen. Wir müssen unsere Leistung von Manchester noch toppen. Denn auch sie werden sich vornehmen, noch besser zu spielen als am vergangenen Dienstag. Das wäre eine unglaubliche Geschichte, wenn man sieht, wie die ganze Saison gelaufen ist. Wir wollen zeigen, dass wir die beste Mannschaft in diesem Wettbewerb vielleicht eliminieren können."

Ilkay Gündogan (Spieler Manchester City): "Nach Dortmund zu fahren und zu wissen, dass es keine Zuschauer geben wird, scheint mir ein Nachteil für Dortmund zu sein. Ich habe fünf Jahre in diesem Stadion gespielt und weiß, wie laut es sein kann. Ich verfolge ihre Spiele und weiß um ihre Qualitäten. An einem guten Tag können sie jede Mannschaft in Europa schlagen."

Statistik:

Die Zahlen sprechen gegen Borussia Dortmund: Die vergangenen sechs Duelle mit Vertretern aus der Premier League gingen allesamt verloren. Vor der 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel bei Manchester City gab es 2017 und 2019 jeweils zwei Spiele gegen Tottenham Hotspur (1:3, 1:2, 0:3 und 0:1), sowie eine 3:4-Niederlage im April 2016 gegen den FC Liverpool in der Europa League.

Aber: Mit Trainer Guardiola hat es Manchester City in vier Jahren nie geschafft, ins Halbfinale der Champions League einzuziehen.