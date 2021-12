Dorian aus Kroatien  

Name: Dorian

Land: Kroatien

Geburtsjahr: 2002

Ich lerne Deutsch, weil …

mich meine Mutter dazu gezwungen hat. Doch mittlerweile sieht die Situation ganz anders aus. Ich bin der Sprache nähergekommen, habe mich mit ihr angefreundet.

Mein erster Tag in Deutschland war …

im Jahr 2018. Ich habe im Schloss Trebnitz in Müncheberg, etwa fünfzig Kilometer von Berlin entfernt, an dem Projekt „HER-Story“ für Jugendliche aus Deutschland, Polen und Kroatien teilgenommen. Dabei ging es um das Thema Frauen im Widerstand im Nationalsozialismus.

Das ist für mich typisch deutsch:

Bier, Würstchen, Brezeln; als Eigenschaften Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordentlichkeit und Sportgeist.

Was ist in Deutschland so wie in meiner Heimat:

Ähnliche Speisekarten in Restaurants, ein ähnliches Klima und eine vergleichbare Tierwelt.

In dieser deutschen Stadt würde ich gern leben:

In Berlin – die Stadt bietet viele Karriere- und Bildungsmöglichkeiten und ist attraktiv für junge Leute, auch wegen ihres Nachtlebens.

Das werde ich an der deutschen Sprache nie verstehen:

Warum nur gibt es so lange Wörter?!

Mein deutschen Lieblingswörter:

„Reisen“ oder „Kennenlernen“ – beides etwas, das ich gern mache.

Welche deutschen Wörter ich immer verwechsele:

„ausdrucken“ und „ausdrücken“. Ich muss immer einen Moment überlegen, bevor ich mich entscheide.

Mein liebstes deutsches Sprichwort:

„Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“

Mein größter Wunsch oder Traum ist:

In einem Beruf zu arbeiten, den ich mag, eine Familie zu gründen und gesund zu leben, indem ich unter anderem weiter Sport treibe.

Mein Tipp für andere Deutschlernende:

Selbst wenn die Sprache euch anfangs nicht gefällt, bleibt dran, gebt nie auf! Hilfreich ist auch, auf dem Mobiltelefon die Standardsprache in Deutsch zu ändern.

Das würde ich von einer/einem Deutschen gern wissen:

Ich würde alle diejenigen, die Kroatien schon mal besucht haben, fragen: Wie empfindet ihr das Leben dort im Vergleich zu Deutschland?