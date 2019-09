Doping-Sperren: Athleten aus Kenia und Tadschikistan fehlen bei der WM

Kenias 5.000-Meter-Läufer Michael Kibet und Daniel Simiyu dürfen bei der Leichtathletik-WM im katarischen Doha (27.09. bis 06.10.2019) nicht an den Start gehen. Beide haben im Vorfeld der WM keine genügende Anzahl an Doping-Tests vor Wettkämpfen vorweisen können. Hammerwurf-Olympiasieger Dilschod Nararow aus Tadschikistan wurde darüber hinaus vorläufig gesperrt, nachdem eine acht Jahre alten Dopingprobe einen positiven Befund ergeben hatte. Außerdem sind weitere Kenianer/innen für das Saisonhighlight im Golfstaat Katar gesperrt.

Michael Kibet

Der kenianische Laufstar begann seine Karriere im Alter von 20 Jahren über die 1.500-Meter-Distanz. Schnell folgten die längeren Distanzen - Kibet gewann bei Meetings in Ungarn und Italien Rennen über 3.000 Meter und 5.000 Meter. Für die WM 2019 war Kibet einer der großen Gold-Hoffnungsträger der Läufernation Kenia, wurde nun aber von der Athletics Integrity Union (AIU) für die WM in Doha gesperrt, weil er die Mindestanzahl der vorher abgegebenen Doping-Tests unterschritten hatte.

Die AIU-Regularien erfordern drei Doping-Tests außerhalb und einen innerhalb des Wettkampfs, damit ein Athlet startberechtigt ist. Diese hat Kibet nicht nachgewiesen und verpasst dadurch die WM.

Daniel Simiyu

Als die kenianische Mannschaft am vergangenen Montag in Richtung Katar aufbrach, fehlte neben Kibet mit Simiyu ein weiterer Top-Star. Und das aus dem gleichen Grund. "Lediglich Nicholas Kimeli und Jacob Krop werden uns in Doha repräsentieren", bestätigte Paul Mutwii, Vizepräsident des kenianischen Athletenverbandes vor dem Abflug in die katarische Hauptstadt: "Kibet und Simiyu wurden für die WM nicht zugelassen, weil sie gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen haben. Wir sind diesbezüglich sehr konsequent und dürfen uns keine Fehltritte leisten."

Dennoch ist mit Kimeli, der im vergangenen Juni mit 12 Minuten und 57 Sekunden Weltjahresbestzeit gelaufen war, ein Kenianer in Doha der Favorit über die 5.000 Meter. "Nicholas Kimeli ist einer der besten unseres Landes, auch wenn er bei den nationalen Meisterschaften nur Dritter wurde", sagte Barnaba Korir vom kenianischen Athletenverband.

Jackline Wambui und Linda Kageha

Jackline Wambui wurde wegen erhöhten Testosteronwerten gesperrt

Die Sperren für Kibet und Simiyu sind die jüngsten in einer ganzen Reihe für Kenia im Vorfeld der WM. Zuvor waren bereits Jackline Wambui und Linda Kageha aus dem Aufgebot Kenias gestrichen worden. Bei beiden wurden erhöhte Testosteronwerte festgestellt. Mit Wambui fehlt somit die kenianische Meisterin über 800 Meter, Kageha war für den Mixed-Team-Triathlon vorgesehen.

Mit dem 26-jährigen Elijah Manangoi gehört ein weiterer Top-Athlet nicht zum Kader der Kenianer beim Saisonhöhepunkt. Der WM-Titelverteidiger über 1.500 Meter fehlt in Doha allerdings nicht aufgrund eines Doping-Verstoßes, sondern wegen einer Verletzung. Insgesamt wurden in den vergangenen fünf Jahren mehr als 60 kenianische Athleten wegen Doping-Verstößen gesperrt oder anderweitig sanktioniert - unter ihnen der Olympiasieger über 1.500 Meter von 2008 Asbel Kiprop, die Marathon-Olympiasiegerin von 2016, Jemimah Sumgong und die frühere Boston- und Chicago-Marathon-Siegerin Rita Jeptoo.

Dilschod Nazarow

Dilschod Nazarow beim IAAF Continental Cup 2018 in Ostrava

Doch unter den für die WM Gesperrten sind nicht nur kenianische Athleten. Hammerwerfer Dilschod Nazarow aus Tadschikistan wurde ebenfalls gesperrt - zunächst aber vorläufig. In einer Dopingprobe des amtierenden Olympiasiegers wurden verbotene Steroide nachgewiesen. Nach Angaben der AIU stammt die Probe des ersten Olympiasiegers aus dem zentralasiatischen Land nach dem Zerfall der Sowjetunion von der Leichtathletik-WM 2011 im südkoreanischen Daegu. Bei dem Wettbewerb war Nazarow nur Zehnter geworden, gewann aber WM-Silber 2015 in Peking und ein Jahr später Olympia-Gold in Rio de Janeiro.

