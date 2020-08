Donald Trumps Rede im Faktencheck

Allein die Tatsache, dass Donald Trump die wichtigste Wahlkampfrede für seine Partei an seinem Dienstsitz hielt, dem Weißen Haus, sorgte in den USA tagelang für Diskussionen. Die Vermischung von Amt und Kandidatur stehe allen demokratischen Traditionen entgegen, sagten Kritiker. Die Einschätzung seiner Tochter Ivanka Trump kurz vor seiner Rede war durchaus zutreffend: "Washington hat Donald Trump nicht verändert, aber Donald Trump hat Washington verändert."

Einen zentralen Grundsatz des von ihm gerne kritisierten politischen Establishments in Washington hat er in seiner Amtszeit grundlegend verändert: die faktenbasierte Argumentation. Sein Beraterteam erfand den Begriff der "alternativen Fakten", der unter Populisten weltweit Schule gemacht hat. Trump erschafft sich verbal seine eigene Wirklichkeit - das war auch bei seiner großen Wahlkampfrede im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl am 3. November nicht anders. Seine wichtigsten Aussagen im Faktencheck.

Eine tolle Bilanz in der Corona-Pandemie?

Seine Rede begann mit einigen Worten des Beistands an die Opfer des Hurrikans "Laura", ehe sich Trump einem ungleich schwereren Sturm widmete, der die USA derzeit durchschüttelt: der Corona-Pandemie. Dabei war er um eine möglichst positive Darstellung seines Krisenmanagements bemüht. "Die USA haben unter den wichtigsten Nationen eine der geringsten Fallsterblichkeiten der Welt. Die Fallsterblichkeit in der Europäischen Union ist dreimal höher als unsere", sagte Trump und fügte eine für ihn typische Medienkritik hinzu: "Darüber schreiben sie nicht. Sie wollen nicht, dass ihr diese Dinge erfahrt."

Trump wählt häufiger das Verhältnis von Sterblichkeit zu erfassten Corona-Fällen, um das angeblich gute Management der USA zu betonen. Doch seine Behauptung ist falsch: Die USA liegen aktuell laut Johns-Hopkins-Universität auf Platz 51 der höchsten Fallsterblichkeit, also weit entfernt von einer guten Position unter den 170 aufgelisteten Ländern. Betrachtet man die Sterblichkeit in Relation zur Einwohnerzahl, sieht es noch schlechter aus: Statistisch fast 55 Todesfälle unter 100.000 Einwohnern bedeuten Platz elf in diesem Schreckens-Ranking.

Zwar liegen Länder wie Belgien (86 Fälle), Spanien (62 Fälle) oder Italien (59) in dieser Hinsicht noch vor den USA. Doch das Gros der EU-Mitgliedsstaaten wie etwa Frankreich (46), Deutschland (11) oder Polen (5) steht deutlich besser da als die USA. Und in absoluten Zahlen befinden sich die USA weiterhin an der Spitze des weltweiten Infektionsgeschehens.

Ausreichend Beatmungsgeräte für alle Patienten?

Doch Trump setzte in seiner Rede das Narrativ der erfolgreichen Bekämpfung des "China virus", wie er das Virus SARS-CoV-2 nennt, unbeirrt fort. "Nicht ein Amerikaner, der eine Beatmungsmaschine brauchte, hat keine Beatmungsmaschine bekommen. Das ist ein Wunder." Wundersam ist hier eher das mangelnde Erinnerungsvermögen von Donald Trump. Als das Coronavirus New York im März mit voller Wucht traf, startete der dortige Gouverneur Andrew Cuomo einen Hilferuf. Er brauche 30.000 Beatmungsgeräte, habe von der Bundesregierung nur 400 Apparate erhalten. "Was sollen wir mit 400 Geräten, wenn wir 30.000 brauchen? Sie unterschätzen das Ausmaß dieses Problems", schimpfte Cuoumo und fragte, wer die Menschen auswählen solle, die sterben müssten.

Donald Trump ein erfolgreicher Krisenmanager? Die Zahlen sprechen eine andere Sprache

Trumps Behauptung sei eine Verzerrung, meint Donal O'Sullivan, Professor an der California State University in Los Angeles, im DW-Interview. Der Politologe und Historiker glaubt, dass Trump mit dieser falschen Darstellung vom missglückten Krisenmanagement ablenken wolle. "Es erwähnt nicht, dass viele Krankenhäuser neben den fehlenden Beatmungsgeräten gar nicht genug Schutzkleidung hatten und dass mehr als 6000 Krankenschwestern und Pfleger in der Pandemie deswegen verstorben sind."

Ein Kämpfer für die schwarze Bevölkerung?

Bei dieser Aussage dürften einige US-amerikanische Bürger aufgehorcht haben: "Ich sage mit großer Bescheidenheit, dass ich mehr für die afroamerikanische Community getan habe als jeder Präsident seit Abraham Lincoln", verkündete Trump seinem Publikum im Garten des Weißen Hauses. Diese Aussage ist insbesondere in diesen Tagen bemerkenswert. Mehrere Fälle von rassistischer Polizeigewalt führten zu massiven Protesten wie derzeit in Kenosha. Vor allem afroamerikanische Bürger werten in den sozialen Netzwerken Trumps Aussage als Affront. Denn in den gut 150 Jahren zwischen den Amtszeiten von Lincoln und Trump gab es Präsidenten wie Lyndon B. Johnson, der mit dem Civil Rights Act sowie dem Voting Rights Act viel für die Bürgerrechte tat und der afroamerikanischen Bevölkerung erstmals eine vollständige verfassungsrechtliche Gleichberechtigung und das Wahlrecht zusprach.

Tat Trump mehr für die schwarze Bevölkerung als Lyndon B. Johnson? (Mitte, bei der Übernahme des Amtes nach der Ermordung John F. Kennedys)

Trump begründete seine Aussage damit, dass die Arbeitslosenquote auch bei Afroamerikanern auf ein historisches Tief gesunken sei. Er sparte allerdings aus, dass die schwarze Bevölkerung von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie besonders betroffen war und die Arbeitslosenquote seitdem in einem nie da gewesenen Ausmaß anstieg.

Miserable Umfragewerte der Demokraten?

Seit Wochen sagen Meinungsforscher, dass der amtierende Präsident im Rennen um das Weiße Haus hinter seinem Herausforderer Joe Biden zurückliegt. Aber Trump behauptet mit Blick auf die Demokraten: "Ihre Umfragewerte sinken wie ein Stein im Wasser." Und weil dies so sei, sprächen die Demokraten nun zunehmend auch über die Unruhen in den Städten. De facto hat Biden seinen Vorsprung in den Umfragen jüngst sogar ausbauen können: Seit dem demokratischen Parteitag beträgt er satte zehn Prozentpunkte.Und auch mit Blick auf die Swing States könnte Biden nach derzeitigem Stand vorne liegen.

Dass Trump losgelöst von diesen Fakten argumentiert, überrascht Politikwissenschaftler Donal O'Sullivan nicht. "Trump ist völlig besessen von Umfragewerten und Einschaltquoten. Aber ihm geht es hier schlicht um eine Demonstration der Stärke und darum, möglichst gut auszusehen. Trump zieht hier alle Register."

Fazit: Trump verdreht die Fakten

Donald Trump hat auch in seiner wichtigsten Wahlkampfrede nicht davor zurückgeschreckt, Fakten zu missachten und sich mit Unwahrheiten in ein gutes Licht zu rücken. Für Experte O'Sullivan "entspricht wenig von dem, was Trump erzählt hat, der Wahrheit".