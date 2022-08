Dollars für die Heimat - Familie als Sozialsystem

Linda lebt in Ghana und bastelt an ihrer Zukunft. Trotz guter Schulbildung keine einfache Sache in Westafrika. Die Jobs sind rar, Mieten und Lebenshaltung in der Hauptstadt Accra trotzdem horrend. Linda bekommt Unterstützung von ihrer Familie, die in Deutschland lebt. Viele Migranten in der Diaspora überweisen regelmäßig Geld in ihre Heimatländer - so auch Lindas Eltern. Hunderte Milliarden Dollar werden jedes Jahr auf diese Weise verschickt, mehr als alle Entwicklungshilfe zusammen. Für Länder wie Ghana ist das ein enormer Wirtschaftsfaktor. Die deutsche Entwicklungsorganisation GIZ will die bereits bestehenden Zahlungsströme nutzen, um neue Jobs in Afrika zu schaffen. Vielleicht kann auch Linda davon profitieren. Mit ihrer Teilnahme am sogenannten WIDU-Projekt ‚Jobs for Africa‘ könnte sie es schaffen, sich in Accra selbständig zu machen. Die Reportage auf zwei Kontinenten erzählt von einer Familie, die sich trotz der großen Entfernung sehr nah ist - und in jeweils eigenen Lebensumständen eine Heimat gefunden hat.