DokFilm - The Internet of Everything - Das Internet der Dinge

Das Internet erobert allmählich alle Aspekte des menschlichen Lebens. Der reformierte Techno-Utopist und Filmemacher Brett Gaylor begibt sich in die Welt der digitalen Erfindungen. Hier begegnet er Menschen, die für das "Internet der Dinge" bedeutsam sind. Beispielsweise trifft er die Gründerin Kristina Cahojova, die ein Gerät entwickelt hat, das Informationen über die fruchtbaren Tage aus der Vagina direkt in die Cloud sendet. Die Journalistin Nellie Bowles hat ein Opfer häuslicher Gewalt getroffen, das von ihrem Ex-Freund in ihrer gemeinsamen ‘smarten’ Wohnung terrorisiert wurde. In China werden Bürger dafür belohnt, dass sie sich in sozial erwünschter Weise verhalten, während Aktivistin Bianca Wylie in Toronto vor dem Projekt Sidewalk Labs warnt, das Menschen zu Versuchskaninchen macht. Ist es in Ordnung, Menschen und ihre persönlichen Daten auf diese Weise zu (be)nutzen?