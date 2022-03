DokFilm - Planet Mensch - Eine mikroskopische Safari

Genau wie der Planet Erde besteht unser Körper aus faszinierenden Landschaften und ist wie dieser Schauplatz einer überraschenden Tierwelt. Planet Mensch nimmt den Zuschauer mit auf eine einzigartige mikroskopische Safari, wir begegnen Lebewesen, die an der Oberfläche oder in den Tiefen unseres Körpers leben, gedeihen, konkurrieren, sich ernähren, geboren werden oder sterben. Mikroskopisch kleine Wesen bestimmen unsere Gesundheit, unsere Lebenserwartung, unseren Körperbau und sogar unser Verhalten. Diese verborgenen Welten können nun sichtbar gemacht werden mit Hilfe von Special Effekts: filmische Elektronenmikroskopie wird kombiniert mit einer Supermakro Filmtechnik. Die Dokumentation zeigt modernste wissenschaftliche Erkenntnisse, überraschend, erhellend und verblüffend. Der Film hinterfragt, wer wir sind und wie wir in den unerforschten, komplexen Ökosystemen, die uns alle ausmachen, existieren. Wir werden zu 100% als Mensch geboren, sterben aber zu 90% mikrobiell. Zwischen diesen beiden Punkten unseres Lebens liegt das unerforschte Terrain von Planet Mensch.