DokFilm - Papi & Papa

Das klassische Familienbild wandelt sich fundamental: Immer mehr gleichgeschlechtliche Paare erfüllen sich ihren Traum von eigenen Kindern. Für diesen Dokumentarfilm wurden vier homosexuelle Paare über mehrere Jahre begleitet. Gedreht wurde in den USA, in Holland und Deutschland, in der Schweiz und in Italien. Die Paare, darunter der berühmte Balletttänzer John Lam und sein Ehemann John Ruggieri, erzählen offen und bewegend, wie sich der Wunsch nach einer Familie entwickelte, womit sie auf dem Weg ins Familienglück zu kämpfen hatten und wie sich heute der Alltag mit ihren Kindern gestaltet.