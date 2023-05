DokFilm - Katanga Nation - Hafen der Hoffnung in Addis Abeba

Amele Mamo ist eine warmherzige Gastgeberin, die mit ihrer Familie im hinteren Teil ihrer Herberge wohnt. Sie vermietet Betten an die unterschiedlichsten Menschen. Junge Tagelöhner, Mütter mit Kindern und alle, die ein Bett und ein warmes Essen für einen kleinen Preis benötigen. Katanga ist eines der letzten ursprünglichen Stadtviertel im Herzen von Addis Abeba. Doch von allen Seiten rücken vielstöckige Betonklötze näher und bedrohen das bunte Treiben des Viertels. Einer der Langzeitgäste in Ameles Unterkunft ist der junge Straßenverkäufer Enkehone, der seine Mutter in Gondar verließ, um sein Glück in Addis Abeba zu suchen. Die Kamera begleitet ihn bei seinem Versuch, sich aus der Armut herauszuarbeiten. Doch bei einer Razzia der Polizei werden Enkehones Waren konfisziert. Plötzlich steht der junge Mann wieder vor dem Nichts.