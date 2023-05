DokFilm - Israel - Geburt eines Staates

75 Jahre ist die Staatsgründung Israels her. Die Auswirkungen sind im anhaltenden Nahostkonflikt bis heute zu spüren. Was sind die historischen Ursachen? Die Dokumentation beleuchtet die entscheidenden Jahre von 1897 - 1948. Israelische und palästinensische Historikerinnen und Experten kommen zu Wort und ordnen das politische Weltgeschehen jener Jahre ein. Der entscheidende Wendepunkt kommt im November 1947: Die Vereinten Nationen beschließen den Teilungsplan für Palästina. Für die einen wird ein Traum Wirklichkeit - ein eigener Staat, der Juden Schutz, Zuflucht, Heimat bietet. Für die anderen ist es der Beginn einer Katastrophe, der Nakba wie die Palästinenser sie nennen. Der Verlust der Heimat, Vertreibung, Ungewissheit. Mehr als 75 Jahre nach dieser historischen UN-Abstimmung dauert der Konflikt zwischen Israel und den heute besetzten palästinensischen Gebieten an. Eine Quelle bisher unlösbarer Spannungen in der Region und sogar über die Grenzen des Nahen Ostens hinaus.