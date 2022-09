DokFilm - Der Pfeil der Zeit - Gorbatschow und die verpasste Chance auf Frieden

Die Dokumentation zeichnet eines der spannendsten Kapitel der Zeitgeschichte nach: von der Wahl Michail Gorbatschows 1985 bis zum Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Kalten Krieges. Der am 30. August 2022 verstorbene Gorbatschow und hochrangige außenpolitische Berater aus den USA, Russland, Deutschland und Frankreich, die in den späten 80er Jahren mit dabei waren, erläutern die politische Situation damals und heute. Gorbatschow, 1985 zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt, hat Weltgeschichte geschrieben mit seinem politischen Konzept von ‚Glasnost‘ und ‚Perestroika‘. Doch die Bilanz fällt sehr zwiespältig aus. Interviewt werden unter anderem auch Hubert Védrine, der ehemalige französische Außenminister, und der deutsche Politiker Horst Teltschik, die maßgeblich am Wiedervereinigungsprozess in Deutschland beteiligt waren. Joseph Nye, Graham Allison, George Shultz und Alexander Likhotal, Gorbatschows ehemaliger Sicherheitsberater, erläutern auch die neue Weltkarte der nuklearen Aufrüstung, die global immer weiter zunimmt. Die Vision Michail Gorbatschows, Europa und Russland einander näher zu bringen, scheint heute ferner denn je zuvor.