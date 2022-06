Fondation sur le Festival de Niger

Was in Indonesien das Prinzip Lumbung ist - also das Teilen von Ressourcen - ist bei "Fondation sur le Festival de Niger" die Maaya-Philosophie. Maaya regelt das Miteinander in der Gesellschaft Malis. Auf der documenta treffen Werke junger Künstler auf uralte Traditionen. So treten einerseits junge Musiker auf und andererseits lädt jeden Abend die Teezeremonie alle Besucher zum Austausch ein.