Altkleider-Kunst: "Return to Sender"

Protest gegen die Zerstörung von Umwelt und Märkten in Afrika: "Return to Sender" heißt die Installation von The Nest Collective aus Nairobi. Die begehbare Installation aus gepressten Altkleiderm steht in der Karlsaue vor der Orangerie und sorgt so für einen - auch optisch scharfen - Kontrast. Die documenta fifteen bietet viele solcher Denk-Stationen.