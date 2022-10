Diwali in Asien: Fest des Lichts

"Süßes oder Saures" auf indisch

Diwali weist auch Parallelen zu einem anderen westlichen Fest auf: Dieses geschminkte und verkleidete Kind bittet auf einem Markt in Neu Delhi um Almosen - so ähnlich wie in den USA oder Europa an Halloween. In Indien ist es üblich, an Diwali Spenden zu geben: Man nimmt an, dass dadurch das Karma einer Person gereinigt wird.