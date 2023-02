Direkte und indirekte Rede

Es ist einer der üblichen Arbeitsaufträge, die Lehrkräfte an ihre Lernerinnen und Lerner vergeben: „Verfassen Sie einen Bericht über …“ oder „Schreiben Sie eine Inhaltsangabe zu …“ Im Deutschen kommt hier oft die indirekte Rede zum Tragen, mit der man Inhalte, die andere gesagt haben, wiedergeben kann. Üben Sie dieses Grammatikthema mit Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern anhand der Serie Ticket nach Berlin.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie gemeinsam mit Ihren Teilnehmenden die Video-Folge Magdeburg an. Händigen Sie anschließend das Arbeitsblatt Magdeburg aus und üben Sie mithilfe der Übung 3 gemeinsam die Umsetzung von direkter in indirekte Rede an den dort ausgewählten Beispielen.

Nun können Sie anhand weiterer Beispiele das Gelernte vertiefen. Verteilen Sie dazu „Beobachtungsaufgaben“ an vier Arbeitsgruppen von drei bis vier Lernenden zu einzelnen Stationen bzw. Sequenzen in der Folge. In einer größeren Lerngruppe können jeweils zwei Arbeitsgruppen zu den einzelnen Stationen gebildet werden:

1. Auf dem Markt

2. Im Bücherladen

3. Im Bioladen

4. Im Antik-Café

Zeigen Sie das Video noch einmal und fordern Sie die Arbeitsgruppen auf, Aussagen aus ihrer jeweiligen Sequenz von der direkten in die indirekte Rede zu übertragen. Lassen Sie die Gruppenmitglieder ihre Ergebnisse gemeinsam im Plenum vorstellen und vergleichen.



Benötigte Materialien:

Lektion „Magdeburg“ (Video)

Arbeitsblatt „Magdeburg“



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Zwei Teams – ein Ziel: Das ist Ticket nach Berlin! Sechs junge Deutschlernerinnen und Deutschlerner begeben sich auf eine abenteuerliche Reise durch Deutschland. Welches Team wird die sprachlichen und sportlichen Herausforderungen wohl am besten meistern? Ticket nach Berlin bietet Landeskunde der etwas anderen Art.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt "Extras" aufrufen. Die interaktiven Übungen sind Single- und Multiple-Choice-Aufgaben. Die Übungen zum Herunterladen sind etwas freier gestaltet und sollen außerdem dazu motivieren, sich kreativ und spielerisch mit dem jeweiligen Thema auseinanderzusetzen.