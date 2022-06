Digitale Kommunikation

Bei diesem Spiel simulieren Sie die Kommunikation im Internet oder per Handy. Sie können diese Aufgabe nutzen, um die Fertigkeiten Schreiben und Sprechen zu trainieren. Die Kommunikationswege: SMS oder Messenger-Nachrichten schreiben, telefonieren, mailen und posten.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie als Vorentlastung eine Video-Folge von Jojo sucht das Glück. Ihre Lernenden sollten für das Spiel mit den Charakteren der Telenovela vertraut sein, die ersten Folgen eignen sich daher weniger gut. Unser Tipp: In der Video-Folge Eine böse Überraschung werden verschiedene Kommunikationswege thematisiert.

Drucken Sie für jede Gruppe ein Spielbrett aus und schneiden Sie die Aktionskarten aus. Sie benötigen für jede Gruppe Spielfiguren und einen Stapel mit Aktionskarten sowie einen Würfel. Gespielt wird das Spiel mit vier bis sechs Personen pro Gruppe.

Spielablauf:

Die Gruppe entscheidet, wer als Erstes würfeln darf. Die Spielfigur wird um die entsprechende Zahl auf dem Spielfeld bewegt. Wird ein Aktionsfeld erreicht, muss eine Karte gezogen und diese Aufgabe gelöst werden. Bei den Aktivitäten Schreiben einer SMS und Mailen können Sie die Lernenden die Tafel benutzen lassen oder ihnen ein großes Blatt geben.

Felder:

Aktionsfelder: SMS schreiben, telefonieren, mailen, posten auf Deutsch. Hier wird kommuniziert. Der/Die Lernende nimmt die Identität einer der Rollen an und schreibt oder spricht zu einem Thema aus der Telenovela.

Pechfelder: Wer auf ein Pechfeld kommt, muss zwei Felder zurückgehen und darf keine Aktivitätskarte ziehen.

Glücksfelder: Wer auf ein Glücksfeld kommt, hat Glück. Er darf zwei Felder vorrücken, ohne eine Aufgabe lösen zu müssen.



Benötigte Materialien:

Lektion z. B. „Eine böse Überraschung“ (Video)

Arbeitsblatt „Kommunikationsspiel“

Tafel, Whiteboard etc.

Stifte und Papier



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Begleiten Sie mit Ihren Lernenden die Brasilianerin Jojo, die in Deutschland auf der Suche nach dem Glück, dem Leben und der Liebe ist. Die Telenovela „Jojo sucht das Glück“ bietet insgesamt drei Staffeln mit je 33 spannenden Episoden. Und wie es sich für eine richtige Telenovela gehört, dreht sich alles um Liebe, Freundschaft, Eifersucht und Verrat.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch eigene Arbeitsbücher mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben. Wer hätte gedacht, dass Deutsch die Sprache der Liebe sein kann?