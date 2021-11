Digital Safety

Je mehr wir über Internet und Smartphones kommunizieren, desto lückenloser kann unser Leben überwacht werden. Denn wer ständig online ist, sendet fast ununterbrochen Daten. Diese werden von Unternehmen gesammelt und können mit relativ einfachen Mitteln jederzeit abgegriffen werden. Kriminelle Hacker fischen Passwörter ab, in autoritären Staaten dient die lückenlose Überwachung als Unterdrückungsinstrument.



Welche virtuellen Wege gehen Ihre Daten? Was kann abgehört und abgegriffen werden? Und was machen Internetdienste oder Hacker mit diesen Informationen? Antworten gibt Ihnen unser eintägiges, praxisnahes Seminar. Unser Trainer simuliert Abhörsituationen: Via Beamer zeigt er den Teilnehmern, wie er spielend leicht auf ihre Laptops zugreifen und Daten auslesen kann, die beim Besuch von Internetseiten eingegeben werden. Wir geben Ihnen praktische Tipps, welche Vorkehrungen Sie an Ihren Rechnern und Smartphones treffen können, um sicherer im Internet unterwegs zu sein: von der verschlüsselten E-Mail bis hin zur richtigen Konfiguration von Standortdiensten.



Nach dem Training können die Teilnehmenden



• Sicherheitsrisiken erkennen

• sich gegen Gefahren im Umgang mit Computer, Smartphone und Tablet absichern

• die Grundlagen der Datenübertragung erkennen

• Browser sicher nutzen

• Cloud-Systeme und Instant Messaging sicher nutzen

• die Funktionsweise von Abhörprogrammen erkennen.

Online-Anmeldung

Termine

auf Anfrage

Ort

DW Akademie, Bonn

DW Akademie, Berlin

Teilnehmerzahl

max. 8

Preis

560 Euro

Bildungsurlaub: Die DW Akademie ist als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung nach §11 des AWbG anerkannt.

Bitte fragen Sie uns nach speziellen Tarifen für Mitglieder des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) und Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV), Mitglieder der Gewerkschaft Ver.di und des Bundesverband der Kommunikatoren e.V. (BdKom). Bildungsschecks werden anerkannt.

Gerne machen wir Ihnen auch ein Angebot für ein exklusives Training, das speziell auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist: in unseren Räumen in Bonn bzw. Berlin oder Inhouse.

Beratung und Anmeldung

+49 228 429 3505

dw-akademie.medientraining@dw.com

