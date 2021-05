Dieses unvollendete Bauwerk in Europa würde Sie gerne besuchen

Die Sagrada Familia in Barcelona gilt als berühmteste Baustelle Europas. Seit 1882 wird an der Kirche gebaut. Als der Architekt Antoni Gaudí starb, stand nur einer der geplanten 18 Türme und nur eine von drei Fassaden. Und das ist nur ein Beispiel vieler europäischer Kulturbauten, die immer noch nicht vollendet wurden.



Sie haben uns geschrieben, welches unfertige, europäische Bauwerk Sie gerne besuchen würden. Uns haben viele Antworten aus der ganzen Welt erreicht. Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

Unter sämtlichen Einsendungen verschenken wir das Buch “111 Extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss“. Es geht an Artur Z. aus Warschau in Polen. Er würden am liebsten die Sagrada Familia in Barcelona besuchen.