Dieses Sport-Event begeistert Sie!

In Europa ist gerade die Fußball-EM in vollem Schwung und viele Fußball-Fans fiebern mit. Auch wenn wegen der Pandemie in den Stadien deutlich weniger Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen sind – auch vor dem Fernseher kann man sein Team anfeuern! Wir wollten von Ihnen wissen, welches internationale Sport-Event Sie besonders mitreißt. Sind es die Weltmeisterschaften im Cricket oder Rugby? Die Olympischen Spiele oder das Tennisturnier in Wimbledon? Oder begeistern Sie sich für etwas ganz anderes?

Viele Zuschriften haben uns erreicht, darüber haben wir uns sehr gefreut.



Unter sämtlichen Einsendungen haben wir einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design verlost. Gewonnen hat Lingying W. aus Taiwan Sie begeistert sich besonders für die Olympischen Spiele.

Herzlichen Glückwunsch und möge Ihr Team nie zu früh ausscheiden!