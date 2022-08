Eingeigelt

Anders als die meisten Tiere, die fliehen, wenn sie Gefahr ausgesetzt sind, rollen sich Igel ein und warten regungslos ab. In der Rettungsstation stört das niemanden. In der Wildnis schützt sie das im besten Fall vor Fressfeinden. In der Nähe von Menschen kann Igel dieser Reflex allerdings in höchste Gefahr bringen - nicht nur auf einer vielbefahrenen Straße, erklärt Thomas.