Diesel-Treibstoff bedroht einzigartige Flora und Fauna der Galápagos-Inseln

Das Unglück ereignete sich nach Angaben des ecuadorianischen Umweltministeriums am Samstagmorgen in der Bucht Academia vor der Insel Santa Cruz. An mehreren Stellen der Bucht sei ein Kraftstoffteppich zu sehen, erklärte das Ministerium. Die Galápagos-Inseln gehören zu Ecuador und liegen rund 1000 Kilometer westlich der südamerikanischen Küste im Pazifik. Das Archipel zählt wegen seiner einzigartigen Flora und Fauna seit 1978 zum UNESCO-Weltnaturerbe.

Behörden versuchen Treibstoff zu separieren

19 Inseln bilden das Galápagos-Archipel

Laut Angaben des Ministeriums hätten die Behörden "sofortige Schritte unternommen, um die Auswirkungen des Vorfalls auf die Meeresökosysteme zu verringern". Es werde versucht, freigesetzten Treibstoff zu isolieren. Unter anderem wurden Ölsperren ausgelegt, wie die Verwaltung des Nationalparks Galápagos mitteilte. Touristische Aktivitäten in dem Gebiet wurden eingestellt.

Die Behörde geht davon aus, dass sich zum Zeitpunkt des Unglücks etwa 7500 Liter Diesel an Bord des Schiffes befanden. Die vier Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. Zu dem Boot gab es widersprüchliche Meldungen. Laut Angaben der Nationalparkverwaltung sei es zum Tauchen benutzt worden. Zuvor hatte die staatliche Ölgesellschaft Petroecuador erklärte, das private Schiff habe Diesel transportiert.

Erst vor kurzem wurde im Galápagos-Archipel eine neue Schildkrötenart entdeckt

Das Galápagos-Archipel umfasst 198.000 Quadratkilometer geschütztes Meeresgebiet und ist damit das zweitgrößte der Welt. Es beherbergt zum Teil nur dort vorkommenden Arten, wie etwa Meerechsen, Landleguanen und Galápagos-Finken. Berühmt sind die Inseln vor allem auch wegen ihrer Riesenschildkröten und dem Besuch des britischen Naturforschers Charles Darwin 1835. Darwins Theorie von der Entstehung der Arten erhielt dort viele Denkanstöße.

ww/ust (dpa,afp)