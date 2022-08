Diese zivilen Ziele in der Ukraine griff Russland unter anderem an

Mehr als 5500 getötete Zivilisten

Russlands Präsident Putin erklärte Ende Juni: "Die russische Armee greift keine zivilen Ziele an." Unabhängige Beobachter widersprechen: Durch russische Angriffe - hier ein zerstörtes Einkaufszentrum in Kremenchuk am 27. Juni - starben nach UN-Angaben seit Kriegsbeginn in der Ukraine mehr als 5500 Zivilisten, mehr als 7800 wurden verletzt (Stand: 22. August).