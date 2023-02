Richard Gilder Center for Science, Education and Innovation, New York, USA

Das American Museum of Natural History in New York expandiert. Der 22.000 Quadratmeter große Anbau widmet sich hauptsächlich Insekten und mikroskopisch kleinen Lebewesen. Die Architektin Jeanne Gang setzt das Thema genial um: Das organische Design, das dem Inneren eines Termitenbaus ähnelt, soll den Besuchern das Gefühl geben, in die Welt der Insekten einzutauchen - zu bestaunen ab Jahresende.