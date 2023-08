Der Transfer des englischen Tor-Torjägers zieht sich lange hin, und am Ende müssen die Münchener tief in die Tasche greifen, um Kane bis 2027 an sich zu binden. Mit 100 Millionen Euro plus X ist er der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte. "Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur - es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein", sagt der 30-Jährige nach seiner Vertragsunterzeichnung.