Beim Landeanflug auf Berlin verunglückten 78 Piloten. An sie erinnert seit 1951 das Denkmal am Platz der Luftbrücke. Die drei Pfeiler symbolisieren die drei Luftkorridore; die Berliner nannten sie die "Hungerkralle". Kopien des Denkmals stehen in Frankfurt am Main und in Celle, also in jenen westdeutschen Städten, von denen aus die Maschinen nach Berlin starteten.