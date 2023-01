Florenz

In Italien kämpfen einige Städte gegen den Massentourismus. Zum einen spülen viele Besucher Geld in die Stadt, zum anderen aber werden Einheimische verdrängt, Straßen und Sehenswürdigkeiten verstopfen. So auch in Florenz. Die Behörden versuchen dem Ansturm Herr zu werden, so gibt es Strafen für Touristen, die in den vollen Straßen rund um die Uffizien sitzen und Streetfood essen.