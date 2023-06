Umstritten sind touristische Reisen in das Bürgerkriegsland Syrien, die verschiedene Anbieter wieder im Programm haben. Da diese in von der Regierung kontrolliertes Gebiet führen, unterstützten Touristen indirekt das Assad-Regime, so Kritiker. Während des Bürgerkrieges wurden zahlreiche touristische Attraktionen des Landes schwer beschädigt, wie etwa die antike Ruinenstadt Palmyra (Foto).