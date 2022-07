Cinque Terre-Express, Italien

Alle 15 Minuten fährt eine Bahn, die zwölf Kilometer an den Küstenstädten wie Corniglia an der italienischen Riviera entlangführt. Die Zugstrecke führt von Levanto bis nach La Spezia vorbei am Meer, Weinbergen und Olivenhainen. Übrigens: Auch im Winter fahren zweimal pro Stunde Züge. Dann sind auch weniger Touristen unterwegs. Eine einfache Fahrt kostet fünf Euro, im Winter circa 2,50 Euro.