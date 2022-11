Riesig: Hallig Langeneß

Wir starten (relativ) groß und enden ganz klein. Langeneß ist sowohl von der Fläche als auch von der Einwohnerzahl her die größte der zehn Halligen an der deutschen Nordseeküste. Sie ist rund zehn Kilometer lang und knapp 1,5 Kilometer breit. Rund 110 Menschen leben auf 18 Warften - so heißen die künstlich aufgeschütteten Hügel, auf denen die Häuser stehen.