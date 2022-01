Wirtschaft

Die Wirtschaft im Wochenrückblick

Ölpest in Peru, die Menschen kämpfen mit Haut und Haaren dagegen an. Wirtschaftswachstum nicht um jeden Preis. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck legt erstmals Jahreswirtschaftsbericht vor. Ende der Nullzinspolitik in den USA. Tesla mit Rekordgewinnen. Türkei stellt Unternehmen das Gas und den Strom ab. Hongkongs Flughafen in Isolation. Bitcoin in El Salvador