Wirtschaft

Die Wirtschaft im Wochenrückblick

World Economic Forum findet online statt. Chinas Wirtschaft wächst langsamer. Die Vermögensschere klafft weiter auseinander. Flughafenchaos in den USA in letzter Sekunde abgewendet. Mit Venezuelas Ölindustrie geht es weiter bergab. Und die Inflation in der Türkei steigt weiter.