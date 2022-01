Wirtschaft

Die Wirtschaft im Wochenrückblick

Warum in Frankreich ab sofort weniger Waren weggeworfen werden. Wie die EU-Kommission Tattoo-Studios das Leben schwer macht. Und: Was US-Präsident Joe Biden gegen hohe Preise an der Fleischtheke machen will. Diese und andere Themen aus der Wirtschaft weltweit.