Diese Plastikflaschen in einem Fluss in Kenia sind ins Netz gegangen: Laut der European Plastics Producers Association wurden im vergangenen Jahr weltweit etwa 400,3 Millionen Tonnen Kunststoff hergestellt - und damit doppelt so viele wie im Jahr 2002. Oftmals gelangt Plastikmüll in die Natur und wird so zur Gefahr für Meerestiere und Vögel.