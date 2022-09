Die Welt des Narendra Modi - Indiens Weg zur Weltmacht

"Keine Macht der Welt kann ein Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern aufhalten. Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert Indiens," sagt Modi. Nachdem Indien sechs Jahrzehnte lang von der Nehru-Gandhi-Familie geführt worden war, kam 2014 ein Mann aus dem Volk und aus den Reihen der Opposition mit dem Versprechen eines Neuanfangs an die Macht: Narendra Modi. Der Politiker weiß sich in Szene zu setzen und ist auf Twitter eine der drei Persönlichkeiten mit den meisten Followern weltweit. Gleichermaßen souverän in der Rolle des pazifistischen Gurus wie der des Kriegschefs, hat Modi eine Rechnung mit der Geschichte offen: Er will Indien seine ursprüngliche Reinheit wiedergeben und dem Land einen zentralen Platz in der Weltordnung schaffen. Während ihm zu Hause vorgeworfen wird, er wolle die größte Demokratie der Welt in einen antimuslimischen, antiliberalen Hindu-Staat umbauen, ist er auf der internationalen Bühne eine Figur, an der man nicht vorbeikommt, und einer der Vordenker der indo-pazifischen Strategie, einer neuen demokratischen Allianz gegen China. International war Indien noch nie so mächtig wie heute, im Inland noch nie so nationalistisch und autoritär. Wer ist Narendra Modi? Was hat es mit der nationalistischen Hindu-Miliz auf sich, aus deren Reihen er hervorgegangen ist? Die Geschichte einer Wende - für Indien und für die Welt.