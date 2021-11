Die Webseite dw.com wird immer in einer falschen Sprache angezeigt. Was kann ich tun?

Hier können Sie die gewünschte Sprache einstellen.

Um die gewünschte Sprache dauerhaft für dw.com einzustellen, müssen Sie Cookies in Ihren Browsereinstellungen zulassen. Es erscheint ein Hinweistext mit der eingestellten Sprache und der Frage, ob die Einstellung richtig ist. Klicken Sie auf "no", dann können Sie die richtige Sprache einstellen. Diese Auswahl sollte automatisch in den Einstellungen gespeichert bleiben.

Auf der mobilen Webseite öffnen Sie das Webseiten-Menü und klicken dann links auf das Sprachkürzel, um eine andere Sprache zu wählen.

In der DW Breaking News App können Sie die Sprache über das App-Menü ändern.

Ihre Frage ist hiermit noch nicht beantwortet? Kontaktieren Sie uns.

info@dw.com