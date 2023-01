Die Warteschleife

Wer von uns Deutschen kennt das nicht? Es gibt Probleme mit einem technischen Gerät. Der erste Gedanke ist, bei der Telefon-Hotline des jeweiligen Unternehmens anzurufen, um sich Hilfe zu holen. Oft hört man dann statt einer helfenden Stimme erst mal Musik, und danach die Ansage: „Leider sind zurzeit alle Leitungen belegt, der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für Sie da.“ Danach kommt wieder Musik, dann die Ansage, und wieder Musik. Man ist in der Warteschleife gelandet. So geht es dann immer wieder rund, von der Musik zur Ansage und von der Ansage zur Musik. Wer jetzt beim Lesen schon genug hat, kann verstehen, wie schlimm es ist, wenn man tatsächlich in der Warteschleife hängt. Aber zum Glück gibt es wie bei einer richtigen Schleife, die man öffnen kann, irgendwann ein Entkommen. Notfalls legt man einfach auf und versucht, das technische Problem doch alleine zu lösen.