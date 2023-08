Die Wagner-Gruppe - Russlands Söldner in Libyen

Russische Söldner kämpfen weltweit in Krisengebieten wie Syrien, der Ukraine oder Libyen. Sie sind Teil eines privaten Militärunternehmens, der "Gruppe Wagner".

Was kennzeichnet die Wagner-Gruppe und wer steckt dahinter?

Bild: Journeyman

In Libyen sollen die Wagner-Söldner schon 2019 im Dienst von General Chalifa Haftar aktiv an kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sein. Außerdem werden der "Gruppe Wagner" zahlreiche Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Doch oftmals gibt es keine Zeugen.

Bild: Journeyman

Chef der "Gruppe Wagner” war seit ihrer Gründung 2014 Jewgeni Prigoschin, ein russischer Unternehmer mit besten Kontakten in den Kreml. Dort leugnete man jedoch lange jede Verbindung zu Prigoschin und seiner Privatarmee.

Bild: Journeyman

Laut UN-Beobachtern sind Tausende Wagner-Kämpfer in Konfliktgebieten außerhalb Russlands im Einsatz. Zwei BBC-Journalisten ist es gelungen, Interviews mit ehemaligen Kämpfern zu führen. In der Dokumentation berichten sie über Hintergründe und Operationen der Söldnertruppe und die Motivation ihrer Mitglieder.

Hinweis der Redaktion: Im Juni 2023 führte Wagner-Chef Prigoschin Wagner-Kämpfer aus der Ukraine im Rahmen einer Meuterei gegen die russischen Machthaber Richtung Moskau. Nach Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wurde der Aufstand nach einem Tag beendet, Prigoschin sollte ins Exil nach Belarus gehen, die Wagner-Söldner teilweise in die reguläre russische Armee eingegliedert werden.



Jewgeni Prigoschin kam laut russischer Berichte am 23.08.2023 bei einem Flugzeugabsturz in Russland mutmaßlich ums Leben.



