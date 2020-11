Die US-Wahl im Liveticker: Trump gewinnt umkämpften Staat Ohio

06:25 Uhr: Donald Trump hat den umkämpften Staat Ohio gewonnen. Damit hat Trump nun 145 und Herausforderer Biden 223 Stimmen des "Electoral College". 270 Stimmen werden zum Sieg benötigt.

06.17 Uhr: Joe Biden gewinnt Minnesota mit zehn Wahlleuten. Das meldet die Nachrichtenagentur AP. Damit hat Biden nun 223 und Trump 118 Stimmen des "Electoral College". 270 Stimmen werden zum Sieg benötigt.

06.15 Uhr: DW-Korrespondentin Ines Pohl berichtet von Demonstranten in Washington D.C., die sich in Richtung des Weißen Hauses bewegen. Die Stimmung sei angespannt und explosiv, erklärt Pohl.

06.09 Uhr: Joe Biden gewinnt Hawaii mit vier Wahlleuten. Das meldet die Nachrichtenagentur AP. Damit hat Biden nun 213 und Trump 118 Stimmen des "Electoral College". 270 Stimmen werden zum Sieg benötigt.

05.50 Uhr: Um 06.00 Uhr MEZ schließen in den westlichsten Staaten der USA, Hawaii und Alaska, die letzten Wahllokale.

05.45 Uhr: Berichten zufolge sollen automatische Anrufe, so genannte "Robocalls", in Michigan für Verwirrung gesorgt haben: Die Anrufe gingen bei Bürgern in Flint ein, einer Stadt mit rund 100.000 Einwohnern im US-Bundesstaat Michigan. Die Menschen seien aufgefordert worden, zu Hause zu bleiben und nicht wählen zu gehen. Die Gerüchte, die zunächst in den sozialen Medien auftauchten, bestätigten sich, das FBI kommentierte die Vorfälle.

Jocelyn Benson, Innenministerin von Michigan und damit zuständig für die Organisation der Wahl im Bundesstaat, sagte: "Wir haben Berichte erhalten, dass eine unbekannte Partei absichtlich Desinformation durch automatische Anrufe verbreitet, um Wähler zu verwirren. Die Wähler Michigans können versichert sein, dass Verantwortliche und die lokale Regierung diese Angriffe auf das Wahlrecht aufmerksam verfolgen und alle Versuche, Wähler einzuschüchtern, verfolgen." Michigans Justizministerin Dana Nessel warnte ebenfalls vor den "Robocalls".

Nach Reuters-Informationen haben das FBI sowie der Bundesstaat New York ebenfalls Ermittlungen zu den automatischen Anrufen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand ist unklar, wer hinter den Anrufen steckt.

05.20 Uhr: Das knappe Rennen bei der US-Präsidentschaftswahl hat die Anleger an den Börsen in Asien in Atem gehalten. In Tokio legte der Nikkei in einem nervösen Handelsverlauf zwar rund zwei Prozent zu. Der japanische Leitindex profitierte dabei aber vor allem von positiven Vorgaben aus den USA und Europa, wo Anleger auf einen Machtwechsel im Weißen Haus gesetzt und sich mit Aktien eingedeckt hatten. Dennoch gebe es insgesamt eine abwartende Haltung, sagte ein Börsianer. Es sehe so aus, dass die Chancen auf einen demokratischen Durchmarsch "fast minütlich" sinken.

05.10 Uhr: Donald Trump gewinnt Utah mit sechs Wahlleuten. Damit holt Trump etwas auf und liegt nun bei 118 Wahlleuten.

05.00 Uhr: Joe Biden gewinnt laut AP auch die Staaten New Hampshire, Kalifornien, Washington und Oregon. Kalifornien stellt mit 55 Wahlläuten den größten Staat des Abends dar. Donald Trump gewinnt Idaho dazu. Biden hat damit aktuell 209 Wahlleute gesammelt. Trump steht bei 112 Wahlleuten.

04.45 Uhr: Ab 05.00 Uhr MEZ werden erste Ergebnisse aus den Staaten Kalifornien, Oregon und Washington an der US-Westküste erwartet. Alle drei Staaten haben bei den vergangenen zwei Präsidentschaftswahlen mehrheitlich den demokratischen Kandidaten gewählt.

04.35 Uhr: Donald Trump gewinnt Missouri mit zehn Wahlleuten. Damit hat Trump nun 108 und Herausforderer Biden 131 Stimmen des "Electoral College". 270 Stimmen werden zum Sieg benötigt.

04.20 Uhr: In einem Tweet behauptete US-Präsident Trump, dass die US-Wirtschaft mit seiner Regierung "mit 33,1 Prozent schneller gewachsen sei, als jemals zuvor". Nächstes Jahr werde "das großartigste Wirtschaftsjahr in der amerikanischen Geschichte".

DW Faktencheck: In der Tat ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA im dritten Quartal 2020 um 33,1 Prozent gewachsen. Aber diese Zahl muss im Kontext betrachtet werden: Das Wachstum im dritten Quartal folgte einem Minus von 5,0 Prozent im ersten und einem noch stärkeren Rückgang von 31,4 Prozent im zweiten Quartal 2020 – ein historisches Minus, was den wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie geschuldet ist. Dies geht aus den offiziellen Zahlen des Bureau of Economic Analysis (BEA) hervor, einer Agentur des US-Handelsministeriums (Stand: 29. Oktober).

Weitere Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung der USA während der Pandemie sind für den 25. November angekündigt. Während der ersten drei Jahre von Trumps Amtszeit als US-Präsident wuchs das BIP des Landes um 2,5 Prozent. Damit war seine Bilanz etwas besser als die von Vorgänger Barack Obama, der in den drei Jahren zuvor auf 2,3 Prozent Wirtschaftswachstum kam.

04.00 Uhr: Donald Trump gewinnt den Staat Kansas mit sechs Wahlleuten. Damit hat Trump nun 98 und Herausforderer Biden 131 Stimmen des "Electoral College". 270 Stimmen werden zum Sieg benötigt. Ebenfalls haben die Wahllokale in Idaho, Iowa, Montana, Nevada und Utah geschlossen. Dort ist es noch zu früh, um sicher einen Gewinner zu nennen.

03.40 Uhr: Joe Biden gewinnt laut AP auch den Staat Colorado. Biden hat damit aktuell 131 Wahlmleute gesammelt. 270 werden zum Sieg benötigt.

03.30 Uhr: Joe Biden gewinnt den District of Columbia und damit die Hauptstadt Washington mit drei Wahlleuten. Das meldet die Nachrichtenagentur AP. Joe Biden hat damit aktuell 122 und Donald Trump 92 Wahlleute gesammelt. 270 werden zum Sieg benötigt.

03.20 Uhr: Auch im wichtigen Bundesstaat Texas mit 38 Wahlleuten ist das Rennen laut AP nach der Auszählung von 61 Prozent der Stimmen eng: Biden liegt bei 50,0 Prozent und Trump bei 48,7 Prozent.

03.10 Uhr: Im Bundesstaat North Carolina ist ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann vor einem Wahllokal festgenommen worden. Der Mann habe nach seiner Stimmabgabe in der Stadt Charlotte weiter vor dem Wahllokal "herumgelungert", schrieb die Polizei auf Twitter. Es sei ein Anruf eingegangen, wonach der Mann andere Wähler eingeschüchtert haben könnte. Er sei daraufhin zum Verlassen des Geländes aufgefordert worden, später jedoch zurückgekommen. Daraufhin sei er festgenommen worden. Fotos in den sozialen Medien sowie Medienberichten zufolge trug der Mann eine Kappe mit der Aufschrift "Trump 2020".

03.00 Uhr: Joe Biden gewinnt die Staaten New York und New Mexiko. Donald Trump gewinnt North und South Dakota, Wyoming, Louisiana und Nebraska. Das meldet die Nachrichtenagentur AP. Joe Biden hat damit aktuell 119 und Donald Trump 92 Wahlleute gesammelt. 270 werden zum Sieg benötigt.

02.56 Uhr: Donald Trump gewinnt laut AP den Staat Indiana mit 11 Wahlleuten. Damit hat Trump nun 72 und Herausforderer Biden 85 Stimmen des "Electoral College". 270 Stimmen werden zum Sieg benötigt.

02.52 Uhr: Um 03.00 Uhr MEZ werden weitere Staaten in den USA die Wahllokale schließen. Die Ergebnisse in Arizona, Michigan, Wisconsin und Texas könnten entscheidend sein im Rennen um das Weiße Haus.