Offiziell galten die Fußballspieler in der DDR als Amateure. Obwohl sie 1976 die Olympischen Spiele gewannen, wurden sie vom Staat nicht so sehr gefördert wie andere Sportler. Das Team fehlte sogar auf dem Erinnerungsfoto der offiziellen Feier in der Heimat. Der Kapitän, Bernd Bransch, war später mehrfach arbeitslos. Er versuchte sich als Versicherungsvertreter und bei einem Bauunternehmen.