Lea Schüller (FC Bayern München)

Die Kanone geht in der vergangenen Saison an Lea Schüller, wobei die Nationalstürmerin den Preis wohl gerne gegen die Meisterschaft oder den Pokalsieg eingetauscht hätte. Doch in beiden Wettbewerben sind die Wolfsburgerinnen stärker als die FCB-Frauen. Das soll sich, wenn es nach Deutschlands Fußballerin des Jahres 2022 geht, in dieser Saison wieder ändern.