Die Synagoge in Kövagoörs

Berühmte jüdische Dorfbewohner

Die Bilder an der Gartenmauer zeigen berühmte jüdische Dorfbewohner. Einer davon war Jozsef Szalai, der 1912 in Stockholm an den Olympischen Spielen im Kunstturnen teilnahm. Heute weiß im Dorf kaum noch jemand, wer er war.