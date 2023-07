Im Staraufgebot des Titelverteidigers strahlt die 34-Jährige am hellsten. In Down Under möchte Morgan mit dem US-Team das Triple schaffen und nach 2015 und 2019 erneut den WM-Titel holen. Die Angreiferin, die seit 2020 Mutter einer Tochter ist, hat bereits mehr als 200 Länderspiele für die US-Amerikanerinnen bestritten. In Australien und Neuseeland ist sie eine von zwei Co-Kapitäninnen des Teams.