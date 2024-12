Im April 2024 brachen gleich vier Sonneneruptionen fast gleichzeitig an unterschiedlichen Stellen der Sonnenoberfläche aus. Laut NASA, die das Ereignis festhielt, wäre daraus fast ein Sonnensturm in Richtung Erde entstanden. So blieb es der Hinweis darauf, dass die Sonnenaktivitäten 2024 ihren Höhepunkt in einem elfjährigen Zyklus erreichten.