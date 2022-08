Die Spanische Grippe - Ein unsichtbarer Feind

Fälschlicherweise "Spanische Grippe" genannt, wütete die Krankheit zwei Jahre lang auf allen Kontinenten und tötete mehr als 50 Millionen Menschen.

Dann verschwand die "Spanische Grippe" und geriet in Vergessenheit. Woher kam die Krankheit? Wie verbreitete sie sich? Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um sie einzudämmen? Und was können wir aus dieser Tragödie lernen?

Der Film ist Ergebnis einer weltweiten Recherche mit Einblicken in bisher nie veröffentlichtes Archivmaterial, mit Zeitungsmeldungen, Fotos und persönlichen Tagebuchaufzeichnungen aus dieser Zeit. Und eine chronologische Erkundung einer der größten Katastrophen des 20. Jahrhunderts.



