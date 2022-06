Valencia, Spanien

Wer einen Stadt-Strand-Urlaub machen will, ist in der spanischen Stadt Valencia genau richtig. Gute Tapas und die aus Valencia stammende Paella sollte man unbedingt im Viertel El Carmen probieren. In dem Viertel gibt es Museen, Kirchen mit beeindruckenden Fresken und einen Markt, den Mercado de Mossén Sorell. Seinen Digestiv nimmt man am besten auf dem Plaza del Tossal zu sich.