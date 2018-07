Die seltsame Agenda des Gesundheitsministers

Auf der weltweit größten Aids-Konferenz in Amsterdam in dieser Woche werden auch Studienresultate zur sogenannten Prä-Expositions-Prophylaxe, kurz PrEP, erwartet. Das ist eine Tablette, die das Risiko einer Ansteckung mit HIV beim Sex minimieren soll. Sie ist vor allem dann geeignet, wenn Vorbeugung mittels Kondomen nicht möglich ist. Oder bewusst vermieden wird, wie es in der Gay-Szene auf den gängigen digitalen Dating-Plattformen oft als neuer Lebensstil beworben wird. Schon seit 2016, als die Pille in Deutschland zugelassen wurde, gibt es im Internet viele persönliche Posts zum Thema, die sich für eine Anwendung aussprechen.

Eine Kundschaft für PrEP wäre also vorhanden. Das Gesundheitsministerium schätzt, dass 10.000 Menschen die Pille nehmen würden. Das dürfte nur eine erste Schätzung sein. Nun hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dafür ausgesprochen, dass PrEP von den Krankenkassen bezahlt wird, also für den Patienten kostenlos ist. Noch im Juli wolle er ein Gesetz auf den Weg bringen, sagte er dem "Deutschen Ärzteblatt", dem offiziellen Organ der deutschen Ärzteschaft. Die Tablette sei ein wirksamer Schutz gegen HIV, sagte Spahn. Der deutsche Bundesgesundheitsminister hat Ende des Jahres seinen langjährigen Lebenspartner, den Leiter des Hauptstadtbüros einer populären Yellowpress-Zeitschrift, geheiratet. Er engagiert sich bei "Jugend gegen Aids" und der "Deutschen AIDS-Stiftung".

Manche Ärzte, Vereine und Krankenkassen sind dagegen skeptischer. Denn Kondome können nicht nur vor einer HIV-Infektion schützen, sondern auch vor anderen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten wie Tripper und Syphilis, die in den vergangenen Jahren wieder zugenommen haben. Kondome seien zudem Ausdruck der "Eigenverantwortung für gesundheitsbewusste Lebensführung", hieß es dazu von einem Verbandssprecher der Krankenkassen.

Die Pille vor dem Sex: Die Prä-Expositons-Prophylaxe, kurz PrEP, soll eine HIV-Infektion verhindern

Umstrittener Konservativer

Bei der letzten Besetzung der Ministerposten kam Angela Merkel an Spahn nicht mehr vorbei. Er schaffte vor vier Jahren den Sprung ins Parteipräsidium der Christdemokratischen Partei Deutschlands (CDU) und arbeitet seitdem an seinem Image eines Hardliners des konservativen Flügels der Partei. Obwohl Spahn persönlich ein Profiteur der gesellschaftspolitischen Veränderungen in Deutschland ist. Wie groß die Veränderungen sind, zeigt ein Rückblick: Erst im Jahr 2001 outete sich mit dem SPD-Politiker Klaus Wowereit der erste Spitzenpolitiker in Deutschland und wurde kurze Zeit später Regierender Bürgermeister von Berlin. Bei der "Werteunion", einer offiziellen innerparteilichen Gruppe konservativer CDU-Politiker, ist Spahn nicht besonders gut angesehen, wie auf dem letzten CDU-Parteitag zu hören war. Er sei keiner von ihnen, sondern ein Merkelianer, also eigentlich ein Anhänger des liberalen Kurses der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel.

In den vergangenen Monaten hat es Spahn immer wieder geschafft, auf der neo-konservativen Welle in Europa und den USA mitzureiten. Da ist zum einen das Netzwerk mit CSU und FDP, genauer mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und dem FDP-Chef Christian Lindner. Ein anderes Mal zeigte sich Spahn - öffentlich gut sichtbar - in einer angesagten Bar in Berlin-Mitte mit Österreichs konservativem Hoffnungsträger und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Das größte Aufsehen allerdings erregte eine Story in der "Bunte", der Zeitschrift seines Lebenspartners. Beide zeigten sich zusammen mit dem neuen US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, und dessen Lebenspartner privat in der Villa des Botschafters. Grenell hatte kurz zuvor gesagt, er wolle "konservative Kräfte" in Deutschland stärken.

Größter Kritiker in der eigenen Partei: Jens Spahn mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

Spahn macht viel, um in die Schlagzeilen zu kommen. In der deutschen Presse wurde er deshalb auch schon Populist genannt. Die Grünen-Politikerin Katja Dörner kritisiert, es sei nicht Aufgabe von Politikern, täglich um Schlagzeilen zu buhlen. Spahn hat sich gegen die Vollverschleierung positioniert, über zu viel Englisch in Cafés in Berlin-Mitte gemeckert oder eine Einschränkung der doppelten Staatsbürgerschaft gefordert. Dass Spahn ausgerechnet Gesundheitsminister wurde, hat manche alten Kritiker wieder wachgerüttelt. Er war nebenberuflich von 2006 bis 2010 für einen Pharma-Lobbyisten tätig und gleichzeitig Gesundheitspolitiker. Gibt es da nicht Interessenkonflikte?

Wie passen Konservativismus und Hedonismus zusammen?

Auch PrEP ist ein gutes Geschäft für die Pharmaindustrie und die Ärzteschaft. Eine Monatspackung kostet 50 Euro. Dazu kommen regelmäßige Aids-Tests und Untersuchungen auch über den Zustand der Niere, die das Medikament verkraften muss. Die Arzneimittelkommission sagt, PrEP sei besonders bei männlichen Homosexuellen sinnvoll. Wer die Pille einnimmt, wird das wohl auf Jahre tun. Die Pille ist auch ein Symbol für Hedonismus, der typisch ist für manche schwule Lebensentwürfe. Also eigentlich das Gegenteil von konservativem Leben beschreibt. Wer monogam lebt, braucht keine solche Pille. Außer vielleicht der Partner ist HIV-positiv. Doch heutzutage ist selbst die Behandlung einer HIV-Ansteckung in Deutschland in vielen Fällen so wirksam, dass keine Viren im Blut nachgewiesen werden können - der Partner also gar nicht mehr ansteckend ist.

Bei einem anderen Thema, was auch mit sexueller Selbstbestimmung zu tun hat, positionierte sich Spahn ganz anders. Das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche müsse erhalten bleiben, vertritt Spahn die Linie seiner Partei. Das Verbot soll verhindern, dass ein Schwangerschaftsabbruch als normale ärztliche Leistung dargestellt und kommerzialisiert wird. Sehr plakativ zog Spahn in der Debatte einen Vergleich zur Diskussion um das Leben von Tieren. Was konservativ ist, scheint Spahn je nach allgemeiner politischer Diskussion oder nach Interessenlage zu definieren. Ein Blick ins Ausland, wo derzeit viele junge konservative Männer an Machtpositionen gekommen sind, zeigt aber, dass Spahns politische Agenda, so widersprüchlich sie auch sein mag, durchaus Potential haben könnte, wenn es um den Kampf um die Macht geht.