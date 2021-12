Die Schule in der Cloud - Virtuelles Lernen als Chance

In vielen Gegenden der Welt ist der Weg zur nächsten Schule noch immer weit und manchmal sogar gefährlich. Für viele Kinder ist der Schulbesuch daher nahezu unmöglich. Sugat Mitra hatte daher die Idee, einen Kiosk in einem indischen Dorf zu einer Schule umzubauen, die die Kinder jederzeit aufsuchen können. Eine Schule, an der keine Lehrerinnen und Lehrer vor Ort sind, dafür Computer. Über das Internet können die Kinder mit Menschen in aller Welt Kontakt aufnehmen, die ihr Wissen teilen. Oder ganz eigenständig lernen, ohne Anleitung von Erwachsenen. Wenn die Kinder zum ersten Mal mit dem Internet in Berührung kommen, werden sie es nutzen können? Wird ihnen diese Schule helfen, ihre Zukunft zu verändern?