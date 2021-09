Ich erreiche Lucy Adlington in London. Im Telefongespräch erzählt sie mir, wie sie Archivdokumente aus den 1930er- und 1940-Jahren durchforstete, um herauszufinden, wie es Frauen im Krieg erging. "Dann bin ich über einen Hinweis zu einer Schneiderei in Auschwitz gestolpert. Aber dazu gab es wenige Informationen", erklärt sie mir.

Nach diesem Zufallsfund fing sie an, weitere Hinweise zu suchen, um mehr über die damaligen Schneiderinnen herauszufinden. Im Laufe der Zeit stieß sie auf beeindruckende Geschichten, die von Widerstand und Überlebenhandeln. Nachzulesen sind sie in dem Buch "Die Schneiderinnen von Auschwitz. Die wahre Geschichte der Frauen, die nähten, um zu überleben", das die Autorin und Historikerin am 28. September auf Englisch veröffentlicht.

Die Obere Nähstube: eine "abscheuliche Anomalie"

Hedwig Höss, die Ehefrau des Auschwitz-Kommandanten, betrieb von den späten 1930er-Jahren bis in die frühen 1940er-Jahre eine Schneiderei in Auschwitz. In der "Oberen Nähstube", wie sie genannt wurde, entstand elegante Kleidung für hochrangige Nazi-Funktionäre.

Die Historikern Lucy Adlington sieht darin eine "abscheuliche Anomalie", die in krassem Kontrast zu den Grausamkeiten stand, die die Nationalsozialisten an den 1,3 Millionen Häftlingen des Konzentrationslagers verübten.

Die Nazis seien sich der Macht der Kleidung - von Uniformen bis zu eleganterer Garderobe - immer schon bewusst gewesen, sagt Adlington. Magda Goebbels, die Ehefrau von Propagandaminister Joseph Goebbels, habe nicht davor zurückgeschreckt, auch Kreationen von Jüdinnen und Juden zu tragen. "Was für ein scheußlicher Kontrast: Während du dreckige Lumpen trägst, kommen die SS-Frauen herein und sagen: 'Liebes, mach mir ein neues Kleid'", so die Historikerin im DW-Gespräch.

Adlingtons Roman bringt Stein ins Rollen

Zu Beginn ihrer Recherchen stand Adlington nur eine Liste mit Vornamen von Schneiderinnen zur Verfügung. Diese lauteten: Irene, Renee, Bracha, Hunya oder Mimi. Es sei schwierig gewesen, nicht nur die Vor- sondern auch die Nachnamen von Frauen in Aufzeichnungen zu finden, so Adlington. Viele Frauen hatten Spitznamen oder änderten ihren Namen mit der Heirat. Und manche Jüdinnen nahmen nach dem Krieg hebräische Namen an.

2017 brachte Lucy Adlington einen Roman mit dem Titel "Das rote Band der Hoffnung" heraus, in dem sie die Geschichten dieser Jüdinnen in Fiktion verwandelte. Sie erzählt darin die Schicksale der vier jungen Frauen Rose, Ella, Marta und Carla, die, um zu überleben, in der Schneiderei von Auschwitz-Birkenau nähen mussten.

"Ich hatte nicht genügend Informationen, daher habe ich überlegt, wie es gewesen sein könnte, als junge Frau für die Ehegattin des Auschwitz-Kommandanten zu arbeiten", sagt die Autorin. "Als der Roman dann erschienen war, kamen Menschen auf mich zu und sagten: 'Das war meine Tante, meine Mutter oder Großmutter'".

"Lebt wohl, meine Lieben": Letzte Briefe von Holocaust-Opfern Ein Junge wie jeder andere Was für ein Foto! Durch die mehrfache Spiegelung scheint Salman Levinson uns aus allen Richtungen anzuschauen. Aufgenommen wurde es 1937. Da ist der kleine Salman, genannt Sima, noch ein Kind wie jedes andere. Er wächst mit Mutter Frieda und Vater Selig in Riga auf. Seine Tante ist 1936 nach Eretz Israel ausgewandert, damals britisches Mandatsgebiet Palästina. Ihr schreibt er regelmäßig Briefe.

"Lebt wohl, meine Lieben": Letzte Briefe von Holocaust-Opfern Ein Haus aus Riga Kurz nach seinem neunten Geburtstag bedankt sich Salman bei seiner Tante Agnes für das Geschenk, das sie ihm geschickt hatte mit einer Zeichnung. "Bait" - hebräisch für "Haus" - schreibt er darüber. Kurz darauf besetzt die deutsche Wehrmacht Riga. Agnes hört nichts mehr von ihrem Neffen. Erst nach dem Krieg erfährt sie: Salman und seine Eltern wurden ins Ghetto Riga deportiert und ermordet.

"Lebt wohl, meine Lieben": Letzte Briefe von Holocaust-Opfern Den Opfern ein Gesicht geben In einer Online-Ausstellung zeigt Israels Holocaustgedenkstätte Yad Vashem die letzten Briefe von Holocaustopfern - ihre letzten Zeilen bevor sie von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Dazu: Fotos der Briefeschreiber und ihrer Familien. Oben im Bild: Die Kinder der Familie Keller-Moses in den zwanziger Jahren. Sie kamen aus Aachen.

"Lebt wohl, meine Lieben": Letzte Briefe von Holocaust-Opfern J wie Jude Auf Sigfried Kellers Pass stempelten die Nazis 1938 ein großes "J" für "Jude" - für viele ein Todesurteil. Sigfried überlebte als einziger der Familie. 2013 übergab er den Brief seiner Mutter Berta an Yad Vashem. Sie hatte 1942 aus Theresienstadt geschrieben: "Nun meine lieben Kinder lebt wohl & betet für uns und der lb. Gtt. wird ferner seine schützende Hand über uns halten sowie auch über Euch."

"Lebt wohl, meine Lieben": Letzte Briefe von Holocaust-Opfern Zehn Briefe von tausenden Aus tausenden Briefen, die im Archiv aufbewahrt werden, hat Yad Vashem zehn Briefe für die Ausstellung ausgewählt. Die meisten Verfasser wussten nicht, dass es ihr letzter Brief vor dem Tod sein würde. Gerade deutsche Juden, die wie Sigfried Bodenheimer - oben im Bild in Heeresuniform - im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten, konnten sich nicht vorstellen, dass die Nazis sie umbringen würden.

"Lebt wohl, meine Lieben": Letzte Briefe von Holocaust-Opfern Letzter Brief vor der Deportation Viele der Briefeschreiber versuchten, Mut zu machen und verschwiegen, wie ihre Situation tatsächlich aussah. Anne Meininger schrieb an ihre Kinder: "Seit Mittwoch sind wir in einem Camp & es geht mir wirklich gut. Ihr braucht Euch wirklich keine Sorgen zu machen. […] Wenn wir nur weiter gegenseitig voneinander hören können. […] Seid innigst geküsst von Eurer Euch liebenden Mutti."

"Lebt wohl, meine Lieben": Letzte Briefe von Holocaust-Opfern Auf der "Exodus" nach Eretz Israel Aus dem Warschauer Ghetto schrieb Perla Tytelman an ihren Mann Jozef und die Tochter Rachel: "Ich nehme alle meine Kraft zusammen, um für Euch zu überleben. […] Unsere Sehnsucht nach einander ist grenzenlos." Perla wurde ermordet. Rachel und Josef aber überlebten und wanderten 1947 auf der "Exodus" nach Eretz Israel aus.

"Lebt wohl, meine Lieben": Letzte Briefe von Holocaust-Opfern Der Zug nach Auschwitz Das Bild "Transport No. 2" von Paul Kor zeigt jenen Zug, der seinen Vater nach Auschwitz brachte - in den Tod. Die Ausstellung "'Lebt wohl, meine Lieben'. Letzte Briefe aus dem Holocaust 1941-1942" erinnert zum Holocaustgedenktag mit einer Online-Ausstellung an die einzelnen Menschen hinter der großen Zahl der sechs Millionen ermordeten Juden Europas. Autorin/Autor: Sarah Judith Hofmann



Adlington hat daraufhin ein starkes Gefühl dafür entwickelt, dass "Geschichte nicht begraben ist; sie handelt vom Leben der Menschen."

Sie forschte also weiter, wollte die Schneiderinnen von Auschwitz unbedingt ausfindig machen. Dafür nahm sie Kontakt mit den Familien der Schneiderinnen von Auschwitz auf und traf 2019 in San Francisco die 98-jährige Überlebende Bracha Kohut (siehe Artikelbild).

"Das war eine tolle Begegnung", erinnert sich Adlington. "Ich sehe sie und denke mir: Das ist dieselbe Frau, von deren Erfahrungen ich gelesen habe. Hier ist sie. Ich versuche zu verstehen, wie sie in einem so jungen Alter ein solches Trauma ertragen konnte."

In Kontakt mit dem Widerstand

Für viele der Insassinnen war die Schneiderei eine Möglichkeit, dem Tod zu entkommen. Chefschneiderin Marta Fuchs hatte absichtlich aus ihrer damaligen Arbeitsstätte einen Zufluchtsort gemacht. "Sie wollte so viele Frauen wie möglich retten", erklärt Adlington. "Sie hatten dort saubere Kleidung. Sie hatten die Möglichkeit zu waschen. Und wie eine der Frauen sagte: Sie hatten eine bedeutsame Arbeit", so die Historikerin.

"Es muss ihrem Selbstwertgefühl sehr gut getan haben, etwas Schönes zu tun, während andere schlimmer als Tiere, wie Sklaven, behandelt wurden. Sie mussten keine Gaskammern errichten, in denen ihre Familienangehörige umgebracht wurden. Ein Trauma, das ihnen erspart blieb", so Adlington.

Marta Fuchs, Chefschneiderin in der Oberen Nähstube von Auschwitz, bewahrte andere Insassinnen vor dem Tod

Die Frauen in der Schneiderei fertigten aber nicht nur harmlose Kleidungsstücke an. Viele von ihnen unterstützten Widerstandsbewegungen im Untergrund, indem sie ihre relativ privilegierte Position dazu nutzten, mit Menschen außerhalb des Lagers zu kommunizieren. "Sie sammelten Medikamente und verteilten sie. Sie klauten, was immer sie konnten... und ich denke das Wichtigste war, dass sie dadurch die Moral aufrecht erhielten", so Adlington.

"Sie hatten Zugang zu Zeitungen und hörten heimlich Radio, sodass sie weitergeben konnten: 'Sieh nur, die Alliierten sind in Frankreich gelandet. Der D-Day ist gekommen, haltet durch.'"

Chefschneiderin Marta habe sich auch auf ihre Flucht vorbereitet, um der Welt von den Gräueltaten der Nazis zu erzählen, fügt die Historikerin hinzu.

Berliner Nazis bestellten in Auschwitz

Diesen Seidenanzug fertigte die Überlebende Hunya Volkmann später für ihre Nichte an

Adlington konnte zwar mit Bracha Kuhot und verschiedenen Familienangehörigen ehemaliger Auschwitz-Schneiderinnen sprechen. Doch es gelang ihr nicht, Zeugnisse der Kleidungsstücke aus der Auschwitz-Schneiderei zu finden.

"Meines Wissens existieren keine Kleidungstücke von dort mehr. Es gab ein Auftragsbuch, in dem laut Zeugenbericht die Namen hochrangiger Nazis aus Berlin zu finden waren. Kundinnen und Kunden aus Berlin bestellten also ihre Kleidung in Auschwitz. Aber diese Aufzeichnungen haben nicht überlebt", bedauert Lucy Adlington im DW-Interview.

Die Überlebende Hunya Volkmann habe später einen Seidenanzug für ihre Nichte genäht, fügt sie hinzu. "Sie hat mir den Anzug zugeschickt. Nun besitze ich einen Anzug einer dieser Schneiderinnen. Jedes Mal wenn ich ihn sehe, muss ich weinen. Es ist so schön, wenn man bedenkt, welche Sklavenarbeit diese Frau namens Hunya verrichten musste, um zu überleben", sagt Adlington. "Aber dieser Anzug wurde mit Liebe genäht."

Hunya Volkmann überlebte Auschwitz und ließ sich in Berlin nieder

Übersetzung aus dem Englischen: Bettina Baumann