Eigentlich ist es doch klar, was die Schattenseite ist: Nämlich die Seite, die nicht hell und warm, sondern dunkel und kühl ist, weil kein Sonnenlicht hinkommt. Genau diese Tatsache findet sich auch in der übertragenen Bedeutung von „Schattenseite“ wieder: Wer beispielsweise auf der Schattenseite des Lebens steht, hat kein Glück. Und wer davon spricht, dass etwas „seine Schattenseiten hat“, meint damit meist, dass etwas, das eigentlich positiv ist, auch einen Nachteil hat. Die Schattenseiten eines Bürojobs könnten also sein, dass man viel sitzt und sich kaum bewegt. Trotz allem sollten wir uns auf das Positive im Leben konzentrieren: Denn wo es Schatten gibt, gibt es bekanntlich ja auch Licht.